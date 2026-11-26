Mardin, tarihi dokusu ve eşsiz manzaralarıyla büyüleyici bir şehir. Bugün, 26 Kasım 2026, Mardin hava durumu dikkat çekici. Havaların 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Güneşli bir başlangıç ile güne merhaba diyor Mardin. Günün ilerleyen saatlerinde yer yer bulutlar belirgin hale gelecek. Bu durum, Mardin’in havasını serinletiyor. Renkli bir atmosfer yaratacak.

Bugünkü hava nasıl? Hava sıcaklığı, gün boyunca ılımandır. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. İlerleyen saatlerde güneş daha fazla görünmeye başlayacak. Sıcaklık 20 derece civarına yükselecek. Öğle saatlerinde bulutlar arasında güneş gizli kalacak. Genel olarak hava rahatlatıcı. Dışarıda vakit geçirmek için ideal. Akşamüstü sıcaklık hafif bir düşüş yaşayacak. 19 dereceye kadar gerileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken bir seyir izleyecek. 27 Kasım'da sıcaklık 20 derece civarında kalacak. 28 Kasım’da ise 18 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Mardin'de, bu tarihlerde hava durumu ılıman geçecek. Dışarıda vakit geçirmek keyifli olacak. Ancak bazı günlerde bulutlu hava hakim olabilir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava tahminlerini dikkate almakta fayda var.

Mardin’in iklimindeki değişkenlikte dışarıda dikkatli olmak önemli. Gün içerisinde akşam saatlerinin serin geçeceğini göz önünde bulundurun. Yanınıza bir ceket almak iyi bir fikir olabilir. Dışarıda geçireceğiniz zamanı hava tahminlerine göre planlayarak keyfinizi artırabilirsiniz. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçerek kentin tadını çıkarabilirsiniz.

Bugün Mardin'de hava keyifli geçiyor. Önümüzdeki günlerde de ılıman hava şartları devam edecek. Mardin hava durumu hakkında sıkça sorduğunuz sorulara yanıt bulmuş oldunuz. Mardin’in tarihi ve kültürel zenginliklerinin tadını çıkarırken hava koşullarına dikkat edin.