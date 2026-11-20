Olay, sabaha karşı merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi 1314 Sokak’ta bulunan bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yaşayan komşular Umut Okan Öztürk (22) ile alt katında oturan O.K. (42) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Okan Öztürk, boynundan kesici aletle ağır yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boyun bölgesinden yaralandığı belirlenen Öztürk, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi olarak belirlenen komşu O.K. ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, iki komşu arasında daha önce daireye su sızması nedeniyle tartışma yaşandığı ve tarafların bu konuyla ilgili mahkemelik olduğu öğrenildi.

Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır