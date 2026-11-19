Geçtiğimiz günler Hatay'ın Dörtyol ve Arsuz ilçesinde meydana gelen sel kentteki vatandaşlara zor duruma sokmuştu. Bu kez Antakya ilçesi sular altında kaldı. Bazı yollar taşma nedeniyle kapanırken araçlar yine yollarda mahsur kaldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Habib-i Neccar Kavşağı alt geçidi, su birikintileri nedeniyle trafiğe kapandı.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Araçların kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

VATANDAŞLAR KURTARILMAYA BEKLEDİ

Suyun boyunun yer yer 1 buçuk metreyi geçtiği noktalarda araçlar ve içerisindeki vatandaşlar mahsur kaldı. Suya gömülü otomobilde ve kamyonette mahsur kalan 2 vatandaşsa dakikalarca kurtarılmayı beklediler. Kamyonete sığınan vatandaşlar, çevredekilerin ve iş makinesinin yardımıyla merdivenle kurtarıldı. Yağışla birlikte işe gitmek isteyen vatandaşlarsa metrelerce araç kuyruğu oluşturdular. Yağışlı havanın gün boyu etkisini hissettirmesi bekleniyor.

"TEYP GİTTİ"

Aracıyla suda mahsur kaldığını ifade eden Yusuf Ürek, "Suda mahsur kaldım, arabanın içi su dolu. Rabbim razı olsun arkadaşlar geldi, beni araçla çektiler. Şimdi merdivenle kurtarıldım. Koltuklara varana kadar su, teyp gitti" dedi.