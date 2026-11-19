Eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in şikâyeti üzerine tutuklanan gazeteci İsmail Arı’nın yargılandığı davanın ilk duruşması, Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkemede yaptığı savunmada, gazetecilik faaliyetlerinin suç oluşturmadığına dikkat çeken Arı, "TCK'nin 26'ncı maddesi 'Hakkını kullanan cezalandırılamaz' diyor. Ben de burada ifade edildiği gibi bu ülkede gazetecilik yapma hakkımı kullandım. Gazetecilik suç değildir" ifadelerine yer verdi.

MAHKEME BERAAT VE TAHLİYE KARARI VERDİ

Duruşmada mütaalasını açıklayan savcı, İsmail Arı'nın tahliyesini ve beraatını talep etti. Mahkeme ise, İsmail Arı'nın tahliyesine ve iki suçlamadan da beraatına hükmetti.

NELER OLMUŞTU?

Gazeteci İsmail Arı, eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in şikayetleri üzerine 20 Ekim günü ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gitmişti. Burada gözaltına alınan Arı, geceyi nezarethanede geçirdikten sonra bugün adliyeye sevk edilmiş ve mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

DAHA ÖNCE DE 75 GÜN CEZAEVİNDE KALMIŞTI

İsmail Arı, daha önce de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen farklı bir soruşturma kapsamında 21 Mart 2026 tarihinde Tokat’ta gözaltına alınmış ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilerek tutuklanmıştı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 75 gün boyunca Sincan Cezaevi’nde kalan Arı, 5 Haziran 2026 Cuma günü hakim karşısına çıkmıştı. Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, duruşma savcısının "tutukluluğun devamı" yönündeki mütalaasına karşın, mahkeme heyeti herhangi bir adli kontrol şartı uygulamaksızın Arı'nın tahliyesine hükmetmişti.