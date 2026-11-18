Bugünkü Ordu hava durumu 18 Kasım Çarşamba 2026 tarihi itibarıyla farklı dinamikler sunuyor. Gürültülü dalgalar üzerinde dans eden sis var. Hafif rüzgar, şehrin doğal güzellikleri arasında kaybolmuş bir atmosfer oluşturuyor. Hava durumu 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Mevsim normalleri çerçevesinde ılımlı bir gün geçirileceği belirtiliyor. Gün içerisinde beklenen hafif yağışlar, hava sıcaklıklarını etkileyebilir.

Bugünkü hava durumu, Ordu'da yaşayanlar için merak konusu. Sabah saatlerinde serin bir hava hâkim. Gün ortasına ilerledikçe sıcaklıklarda artış bekleniyor. Öğle saatlerinde güneş kendini gösterecek. Güneş, sıcaklıkları yükseltecektir. Günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışlar, havanın serinlemesine neden olabilir. Özellikle iç mekanlarda kalanlar, kalın giyinmeli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha tahmin edilebilir bir seyir izleyecek. Cuma günü hava 20 derece civarında olacak. Haftasonuna kadar sıcaklıklar bu seviyelerde değişim gösterebilir. Cumartesi günü yerel bazda yağışlar bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenler, planlarını esnek tutmalı. Hafta sonu sıcaklıklar 21 ile 23 derece arasında olacak. Bu ortam, doğa yürüyüşleri ya da açık hava etkinlikleri için uygun bir fırsat sunuyor.

Hava durumu değişikliklerine karşı önlemler almak önemli. Hafif yağışların yaşanabileceği günlerde su geçirmez giysiler giymek akıllıca. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak için yanınızda şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Ordu'da ormanlık ve kıyı alanlarında yürüyüş yaparken dikkatli olunmalı. Zeminler kaygan olabileceği için tedbirli olmak faydalıdır. Ayrıca, rüzgâr değişikliklerine karşı açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir.

Ordu'nun 18 Kasım hava durumu bazı sürprizler sunuyor. Ancak, gün güzellikler ve olanaklarla dolu. Mevsim geçişlerinde hava durumu ile ilgili gelişmeleri takip etmek, yaşamı kolaylaştırır. Aktivitelerin planlamasını daha verimli hale getirir. Bu nedenle hava durumunu göz ardı etmemek önemlidir.