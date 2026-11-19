Ordu, 19 Kasım 2026 tarihinde serin ve değişken bir hava durumu ile karşılaşacak. Bugünkü hava durumuna göre sıcaklık 20 derece civarında. Sahil bölgesindeki bu sıcaklık makul, ancak dağlık alanlarda hava daha soğuk. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar düşebilir. Gün içerisinde aralıklı bulutlar ve orta şiddette rüzgar, havayı daha serin hissettirebilir.

Ordu'nun havası sabah saatlerinde durgun. Öğleye doğru birkaç yerel yağış gözlemleniyor. Bu yağışlar, nemin artmasına sebep oluyor. İnsanlar güne rahat başlasa da, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmalılar. Cevap arayanlar için kıyafet seçiminde hafif katmanlar öneriliyor. Güneş peşinde bulutlar, ara sıra güneşli anlar yaşatabilir. Bu nedenle, şemsiyelerin ve hafif yağmurlukların bulundurulması faydalı olacaktır.

Gelecek günlerde Ordu'yu etkileyen hava durumu değişkenlik gösterecek. Cuma günü hava durumu daha da değişken hale gelecek. Sıcaklıklar 18-23 derece arasında değişebilir. Yerel hava akımlarının yön değiştirmesi nedeniyle bu durum söz konusu. Haftanın sonuna doğru daha fazla yağış bekleniyor. Bu tür iklim koşullarında önlem almak önemlidir. Dışarda daha fazla zaman geçirmek isteyenlerin yanlarında yedek kıyafet ve yağmurluk bulundurmaları tavsiye ediliyor.

Hafta sonu hava sıcaklıkları daha da düşecek. Bulutlu ve yağışlı günler yaşanması bekleniyor. Dış mekan aktiviteleri planlayanların hava şartlarını göz önünde bulundurmaları akıllıca olacaktır. Uzun süre dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, rüzgara karşı korunaklı yerler seçmelisiniz. Aniden yağan yağışlardan etkilenmemek adına hazırlıklı olmalısınız. Ordu'nun iklim yapısı, mevsim geçişlerinde değişken hava durumları oluşturabilir. Güncel durumu takip etmek, seyahate çıkanlar için kritik bir noktalardan biridir.

Ordu, 19 Kasım 2026 tarihinde dinamik bir hava durumu ile karşı karşıya. Hem yerel halk hem de ziyaretçiler bu değişken koşullara hazırlıklı olmalı. Önlemler alarak dışarı çıkmak önemlidir. Hazırlıklı olmak ve doğanın tadını çıkarabilmek için esnek kalmaya özen gösterilmelidir.