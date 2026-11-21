Değirmendere Mahallesi’nden geçen Değirmendere Deresi’nin rengi kırmızıya döndü. Mahallelinin ihbar üzerine Rize Belediyesi zabıta ekipleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

RİZE'DE DERE KIRMIZIYA DÖNDÜ

Dere kolunda inceleme yapan ekipler, bölgedeki bir özel çay fabrikasının kontrolsüz deşarj yaptığını tespit etti. Ekipler, tesise idari para cezası uyguladı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Rize Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Rize Merkez Değirmendere Deresi’nin kırmızı renkte aktığına ve çevre kirliliğine neden olunduğuna ilişkin görüntülerin ilgili birimlere ulaşması üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede denetim gerçekleştirilmiştir.



İki çevre denetçisi, bir çevre mühendisi ve dron görevlisi personelin katılımıyla, dron desteğiyle yapılan incelemeler sonucunda, saat 16.00 itibarıyla dereye kontrolsüz deşarj gerçekleştiren bir tesis tespit edilmiştir.



TESİSE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan tespit üzerine ilgili tesis hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin (ı) bendi kapsamında idari cezai işlem uygulanmıştır.



Ayrıca yetkili çevre laboratuvarı tarafından analiz yapılmak üzere numune alınmıştır. Numune analiz sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından, mevzuat kapsamında gerekli ilave idari ceza işlemleri de uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır