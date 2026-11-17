Edinilen bilgiye göre, olay Yeniköy Mahallesi Tuncay Mataracı Caddesi üzerindeki bir apartmanın alt katında bulunan oto tamirhanesinde meydana geldi.

RİZE'DE KORKUTAN YANGIN

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm dükkanı sardı. İş yerinden yükselen alevleri ve yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Yangın sırasında oluşan yoğun dumanın binanın merdiven boşluklarını ve üst katlardaki daireleri sarması üzerine apartman sakinleri panik yaşadı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler, apartmanın üst katlarına ve bitişikteki yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Soğutma çalışmalarının ardından polis ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini tespit etmek amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır