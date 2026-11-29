Ordu’nun sakin şehir ünvanına sahip Perşembe ilçesinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen hamsi festivalinde yaklaşık 5 ton hamsi tüketilirken, binlerce vatandaş müzik ve eğlence eşliğinde festivalin tadını çıkardı.

Perşembe Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle ilçe sahilinde gerçekleştirilen festival yoğun katılımla yapıldı. Hava şartlarının da elverişli olduğu festivalde vatandaşlara ızgara hamsinin yanı sıra pancar çorbası, mısır ekmeği ve coğrafi işaretli cevizli helva ikram edildi. İlçe dışından da çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte yaklaşık 5 ton hamsi tüketildi. Yöresel sanatçıların seslendirdiği şarkı ve türkülere eşlik eden vatandaşlar, oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.



"YAKLAŞIK 5 TON HAMSİ İKRAM EDİYORUZ"

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, balıkçılığın merkezi olan ilçede geleneksel hale gelen festivale çevre ilçelerden de yoğun katılım olduğunu belirterek, "Balığın ve balıkçılığın merkezi Perşembe ilçemizde bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiğimiz hamsi festivalinde sadece Perşembeli değil, civar ilçelerimizden gelen misafirlerimize de ev sahipliği yapıyoruz. Yaklaşık 5 ton hamsi ikram ediyoruz. Sadece hamsi değil, Karadeniz sofralarının önemli çorbalarından pancar çorbası, mısır ekmeği ve ilçemizin coğrafi işaretli ürünü cevizli helva ile birlikte misafirlerimizi ağırlıyoruz" dedi.



"KATILIM ÇOK GÜZEL"

Bu yıl palamut bolluğu nedeniyle hamsi temininde zorlandıklarını ifade eden Albayrak, "Bu yıl palamut bolluğundan dolayı hamsiyi maalesef bulmakta zorlandık ama ilçemizde ciddi bir balık ticareti olduğu için esnafımızın da desteği ile bu eksiğimizi gidermiş olduk. Geçen yıl 10 ton hamsi ikram edilmişti. Katılım bu yıl da çok güzel" diye konuştu.



"GASTRONOMİNİN EN BÜYÜK BAŞLIĞI BALIKTIR"

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise Ordu’nun gastronomi alanında iddialı bir şehir olduğunu belirterek, "Doğası ve kültürü ile Ordu bambaşka bir şehir. Ordu gastronomide iddialıydı, gastronominin en büyük başlığı da balıktır. Balığın bir festival haline dönüştüğü Karadeniz’de en büyük festivalin 7’ncisini idrak ediyoruz. Çok güzel katılım ve destek var, vatandaşlar güzel hamsi yiyor" ifadelerini kullandı.

Festivale katılan vatandaşlar da etkinliğin renkli görüntülere sahne olduğunu, eğlenceli vakit geçirdiklerini ve bol bol hamsi yediklerini belirterek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır