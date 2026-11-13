Fon soruşturması Türkiye'nin gündeminden düşmezken; AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in, yatırımcı bilgilerinin açıklanmasında masumiyet karinesi ve kişisel verilerin korunması gerektiği yönündeki açıklamaları sonrası eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Şamil Tayyar, TMSF'nin açıkladığı bilgilere göre üç fondan gerçek ve tüzel olmak üzere 214 kişinin 187 milyar 653 milyon lira kâr elde ettiğini hatırlattı.

Fon listesi denilirken mağdur olan kişilerin bulunduğu listenin değil, henüz ismi belli olmayan ve fonlar üzerinden haksız kazanç sağlayan isimlerin kastedildiğini vurguladı.

'LEKELENMEME HAKKI' ÇIKIŞINA TEPKİ

Bu isimlerin açıklanmamasında “lekelenmeme hakkı”, “yeni kanun çıkarılması gerekliliği" ya da “masumiyet karinesine gereği” diyenler olduğunu söyleyen Şamil Tayyar, diğer isimler açıklanırken kanun mu çıkarıldı? diye sordu.

Şamil Tayyar toplumda “fon listesi açıklanmazsa oy yok" diyen bir kesimin bulunduğu savundu.

"MUSTAFA SARIGÜL’ÜN DON RENGİNE KADAR ÖĞRENMEYEN KALMADI"

Tayyar, "Mustafa Sarıgül’ün don rengine kadar öğrenmeyen kalmadı. Muhittin Böcek, oğlu ve geliniyle ilgili yazılmadık kalmadı. Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm hayatı didik didik edildi. Masumiyet karinesi neredeydi? Lekelenmeme hakkı yeni mi aklımıza geldi?" dedi.

Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle;

"Her kafadan çıkan sese bakılırsa, açıklanması istenen fon listesinin iyi anlaşılmadığı görülüyor.

Açıklanmamasını “lekelenmeme hakkına” bağlayanlar var, açıklanması için “yeni kanun çıkarılması lazım” diyenler var, “masumiyet karinesine” dikkat çekenler var, var da var.

TMSF’ye göre; fon mağduru 455 bin 578 kişi var.

Bir, 455 bin 578 kişinin isimlerinin açıklanması istenmiyor.

Peki hangi liste?

Adalet Bakanımız Akın Gürlek dedi ya, 141 gerçek 73’ü tüzel kişi olmak üzere 214 kişi 3 fondan 187 milyar 653 milyon kar etti.

İşte bu 214 kişilik listenin açıklanması isteniyor.

Zaten yarısı aşağı yukarı kamuoyuna yansıdı, geride 100-150 kişi kaldı.

Niçin açıklanmıyor?

Bir şekilde üretmiş, kazanmış ama vergisini ödeyememiş binlerce kişinin ismini açıklıyorsunuz.

Mustafa Sarıgül’ün don rengine kadar öğrenmeyen kalmadı.

Muhittin Böcek, oğlu ve geliniyle ilgili yazılmadık kalmadı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm hayatı didik didik edildi.

Masumiyet karinesi neredeydi?

Lekelenmeme hakkı yeni mi aklımıza geldi?

Bunlar için kanun mu çıkarıldı?

Bakın, yeminle söylüyorum, Gaziantep Şehitkamil’in bir ücra köyünün muhtarı “fon listesi açıklanmazsa oy yok” diyor.

Dağ köyüne kadar uzanmış bu tepkileri ne zaman fark edeceksiniz?

Bahaneye gerek yok, lütfen bu listeyi açıklayın."