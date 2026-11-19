Bugün, 19 Kasım 2026 Perşembe. Samsun'da hava durumu ilginç bir seyir izliyor. Sabah saatlerinde gökyüzü genellikle kapalı. Sıcaklık 20 derece civarında. Gün boyunca sıcaklık artmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 22 dereceyi bulması bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiyenizi almayı unutmayın. Gün içinde zaman zaman yoğun yağışlar görülebilir.

Samsun'daki hava durumu, mevsimsel özellikleri yansıtıyor. Kış mevsiminin habercisi olan hava olayları, birçok kişinin yaşamını etkileyebilir. Dışarıda ani yağışlarla karşılaşmamak için hazırlıklı olun. Dolunaydan etkilenen gelgitler nedeniyle sahil kenarında fırtınalı hava yaşanabilir. Sahil yürüyüşü yapmayı planlayanların dikkatli olmaları önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. Geçici sıcaklık düşüşleri yaşanabilir. Hafta sonuna yaklaşırken sıcaklık 19 - 21 derece arasında dalgalanabilir. Havanın kararsızlığı devam edecek. Bu nedenle planlarınızı esnek tutmanız faydalı olacak. Pazartesi gününden itibaren soğuk ve rüzgarlı hava bekleniyor.

Hazırlıklı olmak için kıyafetlerinizi kat kat giyinin. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol edin. Havanın değişken olduğu bu dönemde dışarıda geçireceğiniz süreyi kısaltın. Gerektiğinde iç mekan aktivitelerine yönelmek mantıklı olabilir. Evde yapabileceğiniz keyifli etkinliklerle zaman geçirebilir, sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Samsun'daki hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Uzun süre dışarıda kalacaksanız başınıza şapka veya yağmurluk almayı ihmal etmeyin. Önümüzdeki günlerin hava durumuna göre daha dikkatli olunması gerekecek. Havanın tadını çıkarırken hazırlıklı olmak her zaman en iyi yol.