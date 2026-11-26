Samsun'da 26 Kasım Perşembe 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça değişken olacak. Bugün sabah saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Gün ilerledikçe hava ılımanlaşacak. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu, dışarıda geçirdiğiniz zamanlar için makul bir sıcaklık sunuyor. Ancak ani rüzgarlar gün içinde dışarıda olmayı planlayanlar için dikkat gerektiriyor.

Bugünkü hava durumu genel olarak kapalı olacak. Zaman zaman gökyüzü açılacak. Ara ara güneşin çıkması, öğle saatlerinde yürüyüş yapmanız için güzel bir fırsat sunabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmenizde fayda var. Öğleden sonra yağışlar yeniden başlayabilir. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın.

Gelecek günlerde hava durumu daha istikrarlı olacak. Hava, ılıman ve az bulutlu bir şekilde geçecek. Bugün bazı yağışlar bekleniyor. Ancak önümüzdeki günlerde genellikle güneşli bir hava söz konusu. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için olumlu bir haber. Hava sıcaklıkları da yaklaşık 20 derece civarında kalacak.

Rüzgarlı günlerde dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz önerilir. Kalabalık yerlere gidecekseniz, ani hava değişimlerini göz önünde bulundurmalısınız. Güneşli günlerde bile rüzgar nedeniyle soğuk hissedebilirsiniz. Çocuklar için uygun kıyafet seçimi önemlidir. İnce katmanlar tercih edilerek soğuk rüzgarlardan korunmaları sağlanabilir.

Sonuç olarak, Samsun'da 26 Kasım'da hava durumu değişken olacak. Genel olarak ılıman ve keyifli bir gün sunuyor. Güneşli günler, önümüzdeki günlerde bekleniyor. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu dikkate almalısınız. Kendiniz ve sevdikleriniz için en iyi deneyimi sağlamanız mümkün. Dışarıda vakit geçirmeyi unutmayın!