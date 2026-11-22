Samsun’un Canik ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacer Alkan idaresindeki hafif ticari araç, Hasan Kudu yönetimindeki otomobile yandan çarptı.

Kazada sürücü Hasan Kudu ile otomobilde bulunan Şuheda Kudu, Zümra Kudu ve Yaman Kudu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır