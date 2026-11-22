Sevilen bir insanın kaybı, kişinin hayatında büyük bir boşluk oluştururken vücut da bu kayba çeşitli tepkiler veriyor.

Stres Değerlendirme ve Araştırma Laboratuvarı'nın yöneticisi George Slavich'e göre insanlar, doğaları gereği güvenilir, sıcak ve destekleyici sosyal bağlara ihtiyaç duyuyor.

Yakın birinin kaybedilmesiyle bu bağın sona ermesi, kişinin kendisini daha savunmasız hissetmesine neden olabilir. Beyin ve vücut, yaşanan kaybı önemli bir savunma mekanizmasının ortadan kalkması gibi algılayabilir.

Bu süreçte bağışıklık sistemi, olası tehditlere karşı yara iyileşmesiyle ilişkili tepkilerini artırırken virüslere karşı savunmasını zayıflatabilir. Bu nedenle yoğun yas ve stres yaşayan kişiler soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelebilir.

Ayrıca vücutta iltihaplanma tepkileri artabilir. Bu durum halsizlik, yorgunluk, hayattan keyif alamama ve sosyal hayattan uzaklaşma gibi belirtilere yol açabilir.

YAS SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN FİZİKSEL BELİRTİLER

Psikolog Heidi Horsley, yasın çoğu zaman fark edilmeyen fiziksel belirtilerle de kendisini gösterdiğine dikkat çekti.

Yas yaşayan kişilerde en sık görülen fiziksel şikayetler arasında şunlar yer alıyor:

Uyku problemleri: Uykusuzluk, gece sık sık uyanma ve dinlenemeden güne başlama

İştah değişiklikleri: İştah kaybı, aşırı yemek yeme, mide bulantısı ve sindirim sorunları

Baş ve kas ağrıları: Baş ağrısı, kas gerginliği, vücut ağrıları ve güçsüzlük

Sürekli yorgunluk: Bedende ağırlık hissi, enerji kaybı ve bitkinlik

Göğüs ve boğazda sıkışma: Göğüste ağrı veya baskı hissi, nefes darlığı ve boğazda düğümlenme

Sık hastalanma: Bağışıklık sisteminin olumsuz etkilenmesi nedeniyle enfeksiyonlara daha açık hale gelme

Horsley, yasın yalnızca zihinde yaşanan bir süreç olmadığını vurgulayarak bedenin de kaybın etkilerini hissettiğini belirtti. Özellikle göğüste, midede ve omuzlarda hissedilen ağrıların bu sürecin fiziksel yansımaları arasında bulunduğuna dikkat çekti.

YAS KALP SAĞLIĞINI DA TEHDİT EDEBİLİR

Yas sırasında vücutta uzun süre devam edebilen stres tepkileri, fiziksel sağlığı farklı şekillerde etkileyebilir. Kortizol ve adrenalin gibi stres hormonlarının yükselmesi, iltihaplanmanın artması ve bağışıklık sisteminin etkili çalışamaması bu sürecin sonuçları arasında gösterildi.

Özellikle kalp sağlığı açısından dikkatli olunması gerekir. Yoğun yas süreci yüksek tansiyon ve kalp krizi riskinde artışla ilişkilendirilir. Nadir durumlarda ise halk arasında 'kırık kalp sendromu' olarak bilinen Takotsubo kardiyomiyopatisi ortaya çıkabilir.

Çoğu kişide fiziksel belirtiler kaybın hemen ardından daha yoğun yaşanıyor ve sonraki aylarda giderek hafifliyor.

Ancak derin ve uzun süreli yas durumunda şikâyetler devam edebilir. George Slavich, altı ayı aşan yoğun yas belirtilerinin kişinin günlük yaşamını ciddi ölçüde zorlaştırabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtilerin yalnızca yasa bağlanmaması gerektiğini vurguladı. Bu tür şikayetlerde vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması, uzun süren yorgunluk ve iştah değişikliklerinin ise bir doktorla paylaşılması önerildi.

YAS SÜRECİNDE FİZİKSEL SAĞLIĞI KORUMAK İÇİN 5 ÖNERİ

Uzmanlara göre yasın vücut üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için günlük yaşamda bazı alışkanlıklara dikkat etmek büyük önem taşıyor.

1. FARKINDALIK EGZERSİZLERİ YAPIN

Yas sürecinde geçmişe yönelik düşünceler ve geleceğe ilişkin kaygılar yoğunlaşabilir. Farkındalık (mindfulness) egzersizleri, kişinin içinde bulunduğu ana odaklanmasına ve stres düzeyini azaltmasına yardımcı olabilir.

2. AİLENİZDEN VE ARKADAŞLARINIZDAN UZAKLAŞMAYIN

Kayıp yaşayan kişiler zaman zaman yalnız kalmak ve sosyal çevrelerinden uzaklaşmak isteyebilir. Ancak uzmanlar, bu dönemde destekleyici aile üyeleri ve arkadaşlarla vakit geçirmenin önemli olduğunu belirtti.

3. SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENİN

Şeker ilavesi yüksek ve aşırı işlenmiş gıdalar vücuttaki iltihaplanmayı artırabilir. Bu nedenle protein kaynakları, meyve, sebze, sağlıklı yağlar ve yeşil yapraklı sebzelerden zengin bir beslenme düzeni önerildi.

4. UYKU DÜZENİNİZİ KORUYUN

Yas döneminde uykuya dalmak veya uykuyu sürdürmek zorlaşabilir. Ancak düzenli uyku saatleri bağışıklık sisteminin dengelenmesi açısından önem taşıyor. Uykusuzluk uzun süre devam ediyorsa uykusuzluğa yönelik bilişsel davranışçı terapi gibi yöntemler değerlendirilebilir.

5. FİZİKSEL AKTİVİTEYİ İHMAL ETMEYİN

Kayıp sonrasında egzersiz yapmak zor gelebilir. Ancak kişinin kendi kapasitesine uygun şekilde hareket etmesi, fiziksel ve ruhsal sağlığını destekleyebilir. Kısa yürüyüşler bile günlük hareketliliği sürdürmek için iyi bir başlangıç olabilir.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI: KENDİNİZE KARŞI ANLAYIŞLI OLUN

Uzmanlar, yas sürecinde kişinin kendisinden yüksek beklentiler içinde olmaması gerektiğini vurguladı. George Slavich, aynı anda pek çok değişiklik yapmaya çalışmak yerine sürdürülebilecek küçük adımlarla başlamanın daha doğru olduğunu belirtti.

Heidi Horsley ise bu dönemde kişinin kendisine zaman tanımasını, günlük sorumlulukların bir bölümünü yakınlarından destek alarak yerine getirmesini ve temel ihtiyaçlarını ihmal etmemesini önerdi.

Düzenli doktor kontrollerini sürdürmek, reçeteli ilaçları doktorun önerdiği şekilde kullanmak ve iştah olmasa bile besleyici gıdalar tüketmeye özen göstermek de önem taşıyor.

Uzmanlara göre doktorun yaşanan kayıptan ve yoğun stres durumundan haberdar edilmesi de büyük önem taşıyor. Böylece kişinin fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarına uygun destek sağlanabilir.

Unutulmaması gereken en önemli nokta ise yas sürecinde bedene iyi bakmanın acıyı görmezden gelmek anlamına gelmediği. Aksine, fiziksel sağlığı korumak, kayıpla başa çıkma sürecinin önemli bir parçası olarak değerlendirilir.