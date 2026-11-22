Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Akçakoca’nın tarihi yapılarından eski T Tipi Cezaevi’ni kütüphaneye dönüştürmek üzere başlattığı restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmaların yüzde 85-90 oranında tamamlandığı tarihi cezaevinin önümüzdeki yıl eğitim yuvası olarak hizmet vermesi hedefleniyor. Akçakoca’da 48 yıl hizmet veren, 13 yıldır atıl durumda kalan Akçakoca Tarihi Cezaevi’ni kütüphaneye dönüştürülmesi amacıyla Mayıs ayında başlayan restorasyon çalışmaları, hafta sonları da dahil olmak üzere aralıksız sürdürülüyor.

Faruk Özlü’nün ilk günden itibaren yakından takip ettiği projede, yapı malzemelerinin ve iç mekan detaylarının seçiminden restorasyon uygulamalarına kadar titiz bir çalışma yürütülüyor. Restorasyon kapsamında, yapının tarihi dokusuna zarar vermeden güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. İç duvarlardaki güçlendirme sıvaları tamamlanırken, tavan bölümlerindeki güçlendirme çalışmalarında da son aşamaya gelindi. Avlu bölümünde bulunan taş duvarların içerisine enjeksiyon uygulaması yapılarak duvarlar güçlendirildi, derz çalışmaları tamamlandı. Yapının tavanında dayanıklılığı artırmak amacıyla güçlendirme kumaşı çift kat halinde uygulandı, birleşim noktaları da püskül denilen özel bağlantılarla sağlamlaştırıldı. Üst katta yer alan çalışma odalarında da güçlendirme uygulamaları gerçekleştirilirken, yapının iç mekan düzenlemeleri son aşamaya yaklaştı.

Cam tavanlı avluda gökyüzü eşliğinde ders çalışacaklar

Projenin en dikkat çekici bölümlerinden birini ise tarihi avlunun üzerini örtecek cam çatı oluşturuyor. Cam çatının ana taşıyıcı ayakları yerleştirilirken, avlunun doğal ışık alan ferah bir çalışma ortamına dönüştürülmesi amaçlanıyor. Zeminlerde gerçekleştirilecek mozaik uygulamaları da projenin son süsleme aşamaları arasında yer alıyor.

Kütüphane bünyesinde 10 çalışma odası ve gençlerin vakit geçirebileceği bir kafeterya bulunacak. Bunun yanı sıra bahçe ve peyzaj düzenlemesiyle tarihi yapının çevresi de sosyal kullanıma uygun hale getirilecek.

Yaklaşık 20 personelin görev aldığı projede yüzde 85-90 seviyesine ulaşan çalışmaların, önümüzdeki ayın sonuna doğru tamamlanması ve tarihi yapının eğitim yuvası olarak hizmete açılması planlanıyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır