Yangın, Yayla Mahallesi Eczacı Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında saat 18.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, İĞDAŞ ve elektrik ekibi sevk edildi. Sokağın gazı ve elektriği kesildi. Bina sakinleri ve çevredekiler sokağa çıkarak yangının söndürülmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere 3 yönden müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken mahalle duman altında kaldı.



ÇATI ALEV ALEV YANDI

Çatının alev alev yandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.



Mahalle sakini Yusuf Arda Öztürk, Gaz kaçağı olduğu söylendi. Biz de korktuk. İtfaiye ekipleri geldi. Yangına müdahale etti. Alevler, dumanlar gökyüzüne kadar çıktı dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır