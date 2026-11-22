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Yaşadığın şehirdeki binaların ve ağaçların üzerindeki o gri renkli toz tabakası ne kadar belirgin?
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Sabah yataktan kalkıp pencereyi açtığında burnuna gelen ilk koku genellikle hangisidir?
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Evinin pencerelerini ve balkonunu ne sıklıkla temizlemek zorunda kalıyorsun?
Her gün silsem de ertesi gün simsiyah bir toz kaplıyor.
Haftada birkaç kez, özellikle kışın is isi bırakıyor.
Haftada bir kez normal ev tozu oluyor, o kadar.
• 2-3 günde bir, şehrin tozu pisliği işte...
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Şehrindeki trafik yoğunluğu ne seviyede?
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Hayalindeki yaşam alanı neresi?
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Son olarak... Şu an derin bir nefes aldığında ciğerlerine dolan havaya 10 üzerinden kaç puan verirsin?