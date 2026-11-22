Solunum yolu hastalıkları risk haritanı çıkaralım!

1/8 Yaşadığın şehirdeki binaların ve ağaçların üzerindeki o gri renkli toz tabakası ne kadar belirgin? Aşırı Yoğun Orta Yok denecek kadar az

2/8 Dışarıda sadece 15 dakika yürüdükten sonra boğazında bir kuruluk veya hafif bir öksürük hissediyor musun?

3/8 Sabah yataktan kalkıp pencereyi açtığında burnuna gelen ilk koku genellikle hangisidir? Egzoz Kömür Toprak

4/8 Evinin pencerelerini ve balkonunu ne sıklıkla temizlemek zorunda kalıyorsun? Her gün silsem de ertesi gün simsiyah bir toz kaplıyor. Haftada birkaç kez, özellikle kışın is isi bırakıyor. Haftada bir kez normal ev tozu oluyor, o kadar. • 2-3 günde bir, şehrin tozu pisliği işte...

5/8 Yaşadığın yerin yakınlarında aktif çalışan büyük fabrikalar, sanayi siteleri veya termik santraller var mı?

6/8 Şehrindeki trafik yoğunluğu ne seviyede? Felaket Belli saatlerde yoğun Akıcı Ortalama

7/8 Hayalindeki yaşam alanı neresi? Dağ evi Köy Rezidans