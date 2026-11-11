Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda devam ediyor.

Tarihi zirvede bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi gerçekleştiriliyor.

DÜNYA LİDERLERİ ANTALYA'DA

COP31 Konferansı'nın en önemli süreci olan Liderler Zirvesi'ne katılacak devlet ve hükümet başkanları dün itibarıyla Antalya'ya gelmeye başladı.

ERDOĞAN TEK TEK KARŞILADI

COP31'in en önemli etkinliği olan COP31 Liderler Zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Antalya'daki COP31 Alanı'nın Mavi Bölgesindeki en büyük genel kurul salonu Anadolu'da gerçekleştiriliyor.

ERDOĞAN: "GOOD MORNİNG, MAŞALLAH. HOW ARE YOU?"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Erdoğan arasındaki sohbet kameralara yansıdı. Komisyon Başkanı'nın elini sıkan Erdoğan, İngilizce konuşarak "Good morning, maşallah. How are you?" (Günaydan, maşallah. Nasılsınız?) diyerek hatırını sordu.

Gülerek karşılık veren von der Leyen "çok iyiyim" diye karşılık verdi. İkili biraz daha konuştuktan sonra kameralara poz verdi.

ŞARA'YA "KEYFE SURİYE?" DİYE SORDU

Von der Leyen'i İngilizce karşılayan Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'yı da Arapça karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şara'ya Suriye'de durumların nasıl olduğunu Arapça olarak sordu.

Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Keyfe Suriye?" sorusuna "Elhamdülillah" diye yanıt verdi.

LİDERLER AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve zirveye katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Erdoğan yan yana durdu.

GUTERRES: "İKLİM ADALETİNE İHTİYAÇ VAR”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Antalya'da "COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı"nda konuştu. Guterres, “iklim krizini durdurmak zorundayız” dedi ve "yeni bir iklim adaletine ihtiyaç var” vurgusu yaptı.

'ADİL GELECEĞE DOĞRU'

Zirvenin sloganı, "Sürdürülebilir, Dirençli ve Adil Bir Geleceğe Doğru" olarak belirlendi.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve COP30'a ev sahipliği yapan Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva konuşma gerçekleştirecek.

Liderler Zirvesi kapsamında dört üst düzey yuvarlak masa ve diyalog toplantısı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 2 gün boyunca temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, iklim finansmanına erişim ve kentsel dirençlilik gibi önemli başlıklar masaya yatırılacak.

COP31'E ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ! Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi gerçekleştiriliyor. Kritik zirve dünyanın dört bir yanından yoğun katılım sağlanırken; sanat dünyasından da Kerem Bursin, Meryem Uzerli, Demet Şener, Tuba Büyüküstün, Barış Arduç, Ava Yaman’ın da aralarında olduğu ünlü isimler Antalya’ya geldi. — Mynet (@mynet) November 11, 2026

Ek olarak Türkiye'nin COP31 başkanlığı kapsamında öne çıkardığı "Sıfır Atık" ve "döngüsel ekonomi" politikaları da liderler düzeyinde ele alınacak.

ZİRVEDE İLK GÜNÜN TEMASI "SIFIR ATIK"

Programda, Türkiye'nin COP31 için hazırladığı videolar ve özel klipler izletilecek. Anadolu Ateşi ekibi, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin halk oyunlarını tek bir koreografide birleştiren gösteri sunacak.

Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini "birlik içinde çokluk" mesajıyla dünya liderlerine tanıtmayı hedefleyen gösteri, ev sahibi Antalya'nın bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nin Teke yöresi oyunlarıyla açılıp tüm bölgelerin halayda buluşmasıyla kapanacak.

Liderler Zirvesi'nin ilk gün teması olan "Sıfır Atık"ı anlatacak gösterinin seremonisinde COP31'in resmi şarkısı "Let's Cop" da dinletilecek.

Zirveye lider düzeyinde katılımı beklenenler arasında Avusturya, Birleşik Krallık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga ve Tuvalu yer alıyor.

ZİRVE ÖNCESİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açılış programına katılacağı zirve öncesinde dün Antalya'da birçok liderle bir araya geldi.

Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ile görüşmelerde bulundu.

ALİYEV ZİRVE İÇİN ANTALYA'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla 8 Kasım günü Karabağ'ı ziyaret etmiş, iki ülkenin cumhurbaşkanı dostluk mesajı vermişti. Azeybaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu ziyaretten 2 gün sonra COP31'e katılmak üzere Antalya'ya geldi. Eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte gelen İlham Aliyev'i Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin karşıladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Liderler Zirvesi'ne katılacak.