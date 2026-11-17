İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi ile bağlantılı şirketlerin adreslerinde arama ve el koyma kararı verildi. Şirket yöneticisi ve yetkilisi olduğu belirlenen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.’ye TMSF kayyum olarak atandı.

FETÖ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, kanalın sahibi Burak Akbay'a hakkında geçmişte sürdürülen soruşturmalar kapsamında, yeni ihbarların geldiği ve FETÖ ile bağlantılı para hareketleri iddialarına yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma, şüpheli Burak Akbay’ın yurt dışındaki banka hesaplarından Estetik Yayıncılık A.Ş. ve Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.’ye para aktardığı iddiası üzerine başlatıldı.

MASAK RAPORLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında, Burak Akbay hakkında 2016 yılında "terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma başlatıldığı, 27 Eylül 2017 tarihinde iddianame düzenlendiği belirtildi. Akbay hakkında yakalama kararı bulunduğu kaydedildi. Daha önce hazırlanan iddianamede, Burak Akbay’ın FETÖ-PDY’nin amaçları, bilgi ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi’ni faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu yönündeki iddialara yer verildi.

Burak Akbay

Akbay’ın yargılandığı davada mali yönden inceleme yapılması için Başsavcılığa ihbarda bulunulması üzerine yeni soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında incelenen MASAK raporlarında, Akbay’ın yurt dışındaki banka hesaplarından Estetik Yayıncılık A.Ş. ve Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.‘ye para aktardığı iddia edildi. Bu şirketler üzerinden FETÖ-PDY’nin medya yapılanmasının finanse edildiği ve örgütsel faaliyetlerin sürdürüldüğü yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi.

4 GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 17 Kasım tarihinde Estetik Yayıncılık A.Ş., Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş., Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi’nin bulunduğu adreslerde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Şirket yöneticisi ve yetkilisi olduğu belirtilen Funda Sıdalı, Mustafa Asım Akgül, İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Sıdalı ve Sözcü Medya Grubu eski Genel Müdürü Mustafa Asım Akgül gözaltına alındı. Öte yandan Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.‘ye TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.

SÖZCÜ MEDYA GRUBU İÇİN KAYYUM KARARI

Soruşturma kapsamında alınan hakimlik kararı doğrultusunda Sözcü Medya Grubu'na TMSF kayyum olarak görevlendirildi.

KAYYUM OLARAK HAKAN HASTAOĞLU'NUN ATANDI

Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye düzenlenen polis operasyonunun ardından kayyum olarak Hakan Hastaoğlu'nun atandığı öğrenildi. Hastaoğlu'nun, daha önce Habertürk'ün kayyum heyetinde yer aldığı da belirtildi.