DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. Bakırhan gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı.

BAKIRHAN, "İLK DEFA SÖYLÜYORUZ" DİYE AÇIKLADI: "ÖCALAN'IN SEKRETERYASI GÜÇLENDİRİLDİ"

Bakırhan, "Öcalan'ın yeni yerine geçmesiyle birlikte çalışma koşulları değişti. Bunu buradan açık bir şekilde ifade edeyim. Daha hızlı ve verimli çalışması için de sekreteryası güçlendirildi. Bunu ilk defa söylüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"SİLAHSIZLANMANIN YERİNE SİYASETİ KOYMAK GEREKİYOR"

Açıklamalarının devamında silahsızlanma sürecine vurgu yapan ve siyasetin ön plana çıkması gerektiğini söyleyen Bakırhan, "Hep ifade ettik, barış sürecinde silahsızlanma oluyorsa silahsızlanmanın yerine siyaseti koymak gerekiyor. Barış siyasi iklim normalleştikçe zemin kazanır. Kayyumlarla gözaltılarla basını susturmakla bu sürece katkı değil zarar veririz" ifadelerine yer verdi.

NORMALLEŞME İÇİN 5 MADDE SIRALADI

Normalleşme için 5 madde sayan Bakırhan, "Normalleşme için ne gerekiyor. Birincisi çerçeve yasanın tüm yönleriyle hayata geçirilmesi. İkincisi AYM ve AHİM kararlarının uygulanması. Üçüncüsü siyasetçilerin kim olursa olsun tutuksuz yargılanması. Dördüncüsü kayyumların çekilmesi. Beşincisi demokratik siyaset hakkının düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanmasıdır. Aynı zamanda basın özgürlüğünün de sağlanmasıdır" şeklinde konuştu.

Bakırhan sonrasında ise "Gelecek güzel sözlerle yazılmaz. Bugüne kadar çok güzel sözler duyduk. Gelecek hep ileriyi göstererek de yazılmaz. Gelecek anda yazılır" dedi.