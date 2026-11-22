Kaza, Adana-Hatay Otoyolu'nun İskenderun ilçesine bağlı Karayılan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
İskenderun Limanı'ndan hareket eden ve büyükbaş hayvan taşıyan tırdaki 3 Angus cinsi hayvan, seyir sırasında araçtan kaçarak otoyola çıktı. Yola çıkan hayvanlara 3 aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle Tofaş Fiat marka otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kazaya karışan araçlarda hasar meydana gelirken, otoyola çıkan büyükbaş hayvanlardan 1'i telef oldu.
Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.