İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen güzergahlardan geçmeye çalışan 2 süper tankerin, Umman'a ait Ganem Adası'nın kuzeyinde ve Hürmüz Boğazı'nın doğusunda deniz mayınlarına çarparak patladığı ve durdurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın tamamen Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin kontrolü ve gözetimi altında bulunduğu belirtilerek, tanker sahipleri ile ticaret ve deniz taşımacılığı şirketlerine uyarıda bulunuldu. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, 2 petrol tankerinin öğleden önce Hürmüz Boğazı'nın doğusunda mayına çarptığını duyurmuştu.



HEDEF ALINACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.



Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

DEV SÜPER TANKER BATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan süper tankerin, mayına çarptıktan sonra Basra Körfezi'nin güney sularında yanarak battığı açıklanmıştı.

