Bugün, 19 Kasım 2026 Perşembe günü Trabzon'da hava durumu soğuyacak. Kışın habercisi olan serin bir hava var. Şehirdeki sıcaklık 20 derece civarında. Ancak bu sıcaklık, ilerleyen saatlerde değişebilir. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesi bekleniyor. Sıcaklık 13-15 derece arasında olacak. Dışarıda vakit geçirenler, kalın giysiler giymelidir. Akşam saatlerinde bu önem kazanıyor.

Trabzon’un hava durumu rüzgarlı ve nemli. Gün boyunca hafif bir esinti hissediliyor. Bu da serin bir atmosfer yaratıyor. Dışarı çıkmayı planlayanlar için şemsiye almak faydalı olacaktır. Hava yer yer kapalı. Ancak arada güneş görme şansı da var. Bu, serin havanın tadını çıkarmak için fırsat sunuyor. Şehirde yürüyüş yapmak isteyenler için güzel bir atmosfer var. Günün ilerleyen saatlerinde hava değişikliklerine dikkat etmek iyi olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Cuma günü, bugünkü hava koşullarına benzer bir durum bekleniyor. Sıcaklık 18-21 derece arasında dalgalanacak. Bu da serin bir hava anlamına geliyor. Cumartesi ve pazar günleri, sıcaklıkta hafif bir artış yaşanabilir. Ara sıra güneşin çıkması da mümkün. Ancak hafta sonuna yaklaşırken, akşam saatlerinde yağış bekleniyor. Bu durum, dışarıda plan yapanların dikkate alması gereken bir konu.

Trabzon'daki hava durumu kış mevsimine geçişte serin bir hava sunuyor. Yürüyüşler için fırsatlar var ancak akşam saatlerinde dikkatli olunmalı. İlerleyen günlerdeki hava koşulları göz önünde bulundurulmalı. Dışarıda kalın kıyafetler giymek ve yanıma şemsiye almak akılcı bir seçenek. Hava değişimlerini izlemek, planlarınızı yapmak için önemlidir. Bu, size esneklik sağlayacaktır.