26 Kasım 2026 Perşembe günü Trabzon'da hava durumu değişken. Genel olarak ılıman bir atmosfer söz konusu. Hava sıcaklığı yaklaşık 20 derece civarında. Gün içinde yaşanan rüzgar, bazı saatlerde soğuk hissedilmesine neden olabilir. Sabah saatlerinde serinlik hissediliyor. Gün ortasında hafif bir ısı hissediliyor. Havanın açık kalması bekleniyor. Akşam saatlerinde bulutların artması muhtemel. Dışarıda vakit geçirecek kişilerin uygun giyinmesi faydalı olur.

Trabzon'da gün ortasında hava oldukça keyifli. Sahil kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. Hem denizin hem de havanın tadını çıkarabilirsiniz. Şehrin muhteşem manzarası eşliğinde güzel bir gün geçirmeniz mümkün. Bu tür güzel günlerde rahat giyinmek önemlidir. Serin rüzgarlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Kalın bir hırka almak mantıklı bir tercih olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu merak ediliyor. 27 Kasım'da sıcaklık biraz daha düşecek. 19-21 derece arasında değişiklik göstermesi bekleniyor. Rüzgârlı hava şartları öngörülüyor. Açık hava aktivitelerinde dikkatli olmak şart. 28 Kasım'da ise kısmi bulutların ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 18-20 derece civarında kalması bekleniyor. Yağışlı havanın tekrar gündeme geleceği öngörülüyor. Dışarıda olmayı planlayanların şemsiye bulundurmasında fayda var.

Hava durumu özellikle Trabzon’un doğal güzelliklerinde vakit geçirenler için önemli. Akşam saatlerinde hava soğumaya başlayacak. Dışarıda sabah serinliğine dikkat etmek gerekiyor. Hem sağlığı hem de konforu korumak için kat kat giyinmek akıllıca. Rüzgarlı günlerde ekstra önlem almak gerekir.

Trabzon'da bugünkü hava durumu genel olarak rahat ve keyifli. Önümüzdeki günlerde serin rüzgarlar ve yağışlar için hazırlıklı olmanız önemli. Şehri keşfetmek için uygun günler sizi bekliyor. Sadece biraz dikkat ve hazırlık yeterli.