The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın Ticaret Bakanı Lutnick'i, Epstein'ın adasını ziyaret ettiğini kabul etmesinden sonra görevden almayı düşündüğü iddiasına yer verildi.

Lutnick'in, Trump'ın Başkanlık kütüphanesine 25 milyon dolarlık bağışta bulunmasının ardından görevden alma meselesinin gündemden kalktığı öne sürülen haberde, Trump'ın, yardımcılarına "Lutnick'i yönetimde farklı görüşleri temsil eden ve gerektiğinde karşı çıkılabilecek bir isim olarak tutmaktan hoşlandığını söylediği" iddia edildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır