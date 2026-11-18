Uşak Valisi Dr. Serdar Kartal, kitabın başında yer alan ve çocuklara seslendiği mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Sizler, bu aziz milletin en kıymetli hazineleri, ailelerinizin göz bebeği, Türkiye Yüzyılı’nın yarınlarını inşa edecek en güzel umutlarısınız. Unutmayınız ki insanı gerçek anlamda yücelten; yalnızca sahip olduğu bilgi ve elde ettiği başarılar değil, güzel ahlakı, dürüstlüğü, vicdanı ve başkalarına gösterdiği merhamettir.”

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen HİKMET (Erdem ve Bilim Akademisi) Projesi kapsamında hazırlanan bu eser; ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilerin akademik gelişimlerini milli, manevi ve ahlaki değerlerle bütünleştirmeyi amaçlıyor.

64 SAYFALIK ÖZEL KİTAP

Berikan Yayınevi tarafından Aralık 2026'da basılan ve Uşak İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kitap Yazma Komisyonu tarafından incelenerek yayımlanma uygunluğu onaylanan 64 sayfalık bu özel kitap; çocukların diline uygun, sıcak ve akıcı bir anlatımla kaleme alındı. Eserde; sevgi, aile, merhamet, doğruluk, dürüstlük, adalet, hakkaniyet, bilgi, sabır, yardımlaşma ve çevre bilinci gibi sekiz temel değer, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hayatından kesitlerle ele alınıyor.

ÇOCUKLARA ADALETLİ YAKLAŞIM ANLATILIYOR

Kitapta, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarından örnekler verilirken; Mekkelilerin dürüstlüğü nedeniyle kendisine verdiği “El-Emin” (Güvenilir İnsan) unvanı, Kâbe hakemliği sırasındaki adaletli yaklaşımı, Hira Mağarası’nda gelen ilk vahiy ve ilmin önemi gibi pek çok tarihi ve ahlaki olay işleniyor. Ayrıca eser boyunca çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumlara yönelik rehber niteliğinde sorular ve “küçük sözlük” bölümü de yer alıyor.

ÇOCUKLARIN DEĞERLER EĞİTİMİ MODELİYLE BÜYÜMESİ HEDEFLENİYOR

Uşak Valiliği ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen bu kapsamlı değerler eğitimi modeliyle, geleceğin teminatı olan çocukların medeniyet köklerini tanıması, tarihî ve kültürel miraslarını içselleştirerek merhametli, adaletli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor.