Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından Van'da gün içerisinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kent merkezi ve birçok ilçede lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Park halindeki araçların, ağaçların ve binaların çatılarının karla kaplandığı kentte, sıcaklıkların düşmesiyle soğuk hava da etkisini artırdı.

YOLCU UÇAĞI İKİ KEZ İNİŞ YAPMAYI DENEDİ

Kentte etkisini gösteren olumsuz hava koşulları, uçak seferlerinde de aksamalara neden oldu.

İstanbul'dan Van'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapmak için iki kez alçalma girişiminde bulundu.

Ancak hava şartlarının inişe elverişli olmaması üzerine uçak, güvenlik amacıyla Elazığ Havalimanı'na yönlendirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır