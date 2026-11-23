Gece saatlerinde başlayan ve kent genelinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Erciş, Muradiye ve Saray ilçelerinde toplam 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için harekete geçen belediye ekipleri, gece saatlerinden itibaren çalışma başlattı. Üç ilçedeki şantiye şefliklerine bağlı karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle sahada görev yaparken, kapalı mahalle ve mezra yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için çalışma yapılıyor.

Kent merkezinde sulu kar şeklinde etkili olan yağışlardan dolayı ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kırsalda ise çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır