Yeni Parti, siyasi geleceği açısından önemli görülen ilk olağan kurultayı için bugün Ankara Arena'da bir araya geldi. 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek kurultay, "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenleniyor.

Parti yönetimi tarafından kuruluş sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen kurultayın ardından saha çalışmalarının hız kazanması hedefleniyor.

DELEGELER SANDIK BAŞINA GİTTİ

Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi gerçekleştirildi. İkinci gün ise 150 üyeden oluşan Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlenecek.

ÖZGÜR ÖZEL TEK ADAY

Kurultayda genel başkanlık için mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday oldu.

ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Yeni Parti lideri Özgür Özel geçerli 1154 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi

27 PARTİ DAVET EDİLDİ, CHP LİSTEDE YOK

Kurultayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de davetli siyasi partiler oldu. Yeni Parti yönetiminin kurultaya 27 siyasi partiye davetiye gönderdiği öğrenildi.

Ancak bu partiler arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bulunmaması dikkat çekti. Özgür Özel'in ayrıldığı eski partisine davet gönderilmemesi, iki parti arasındaki siyasi mesafenin sürdüğünün işareti olarak değerlendirildi.

BAHÇELİ ÇELENK GÖNDERDİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YENİ Parti'nin "Türkiye yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da düzenlediği 1. Olağan Kurultayı'na kutlama çelengi gönderdi.

Bahçeli'nin gönderdiği çelengin üzerinde "Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı" yazarken, kırmızı gerbera, beyaz lilyum ve kırmızı güller yer aldı.