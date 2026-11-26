Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Önceki gün gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler arasında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın oğlu Aras Tan’ın da bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmanın; “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”, “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” ile “Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama” suçlarını kapsadığı belirtildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilere yönelik adreslerde arama yapıldığı öğrenildi.

EVİNDE ESRAR VE ÖĞÜTÜCÜ İDDİASI

Operasyon kapsamında Aras Tan’ın ikametinde yapılan aramalarda esrar maddesi ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği öne sürüldü. Söz konusu bulguların soruşturma dosyasına nasıl yansıyacağı ve şüphelinin hukuki durumunun ne olacağı ise yürütülen adli işlemlerin ardından netleşecek.

NAMIK TAN’DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan’dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Adli sürecin ise devam ettiği öğrenildi.