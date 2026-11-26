MİT, kritik kurumların kablosuz internet ağlarına sızmak amacıyla faaliyet yürüttükleri yönünde istihbarat alınan iki kişiyi yakın takibe aldı. Yürütülen hassas çalışmalar sonucunda şüphelilerin faaliyetleri deşifre edildi.

MİT'TEN KAÇAMADILAR

Şüphelilerin özel teknik uygulamalar ve cihazlar kullanarak Ankara ve İstanbul'da kendilerine verilen güzergahlarda dolaştıkları ve Wi-Fi ağlarını haritalandırdıkları tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda MİT koordinesinde İstanbul Emniyeti ile ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

HEDEFLERİNDE KRİTİK KURUMLAR VARDI

Yakalanan şüpheliler, Ankara'daki kritik kamu kurumları, savunma sanayii kuruluşları, siyasi parti genel merkezleri, askeri yerleşkeler ve yabancı ülke misyonlarının çevresinde faaliyet yürüttüklerini itiraf etti.

İŞ İLANI ÜZERİNDEN TALİMAT, KRİPTO PARAYLA ÖDEME

Şüphelilerin ifadelerinde dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı. İki şüpheli, talimatların kendilerine sosyal medyadaki iş ilanları üzerinden iletildiğini, yürüttükleri casusluk faaliyetleri karşılığında ise kripto para uygulamaları aracılığıyla ödeme aldıklarını belirtti.

YABANCI İSTİHBARAT SERVİSİ ADINA ÇALIŞMIŞLAR

MİT tarafından yürütülen araştırmalar sonucunda şüphelilerin yabancı bir ülkenin istihbarat servisi adına faaliyet gösterdikleri belirlendi.

İki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.