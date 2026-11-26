MİT, kritik kurumların kablosuz internet ağlarına sızmak amacıyla faaliyet yürüttükleri yönünde istihbarat alınan iki kişiyi yakın takibe aldı. Yürütülen hassas çalışmalar sonucunda şüphelilerin faaliyetleri deşifre edildi.
Şüphelilerin özel teknik uygulamalar ve cihazlar kullanarak Ankara ve İstanbul'da kendilerine verilen güzergahlarda dolaştıkları ve Wi-Fi ağlarını haritalandırdıkları tespit edildi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda MİT koordinesinde İstanbul Emniyeti ile ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler, Ankara'daki kritik kamu kurumları, savunma sanayii kuruluşları, siyasi parti genel merkezleri, askeri yerleşkeler ve yabancı ülke misyonlarının çevresinde faaliyet yürüttüklerini itiraf etti.
Şüphelilerin ifadelerinde dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı. İki şüpheli, talimatların kendilerine sosyal medyadaki iş ilanları üzerinden iletildiğini, yürüttükleri casusluk faaliyetleri karşılığında ise kripto para uygulamaları aracılığıyla ödeme aldıklarını belirtti.
MİT tarafından yürütülen araştırmalar sonucunda şüphelilerin yabancı bir ülkenin istihbarat servisi adına faaliyet gösterdikleri belirlendi.
İki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.