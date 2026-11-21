Olay, sabah saatlerinde Kadıköy İskelesi’nde meydana geldi. Denizde bir kişinin olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin Cenk Kula olduğu belirlendi.

4 AY ÖNCE İSTANBUL'A İŞ BULMAK İÇİN GELMİŞTİ

Ailenin, İstanbul Numune Hastanesi morgunda cenazeyi teşhis ettiği öğrenildi. Yaklaşık 4 ay önce iş bulmak amacıyla İstanbul’a geldiği belirtildi.



DENİZDE CESEDİ BULUNDU

Kula’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cenk Kula’nın cenazesinin pazar günü Bursa’nın Karacabey ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır