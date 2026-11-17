Öğrenci birlikleri, işçi sendikaları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, 1973'teki öğrenci ayaklanmasının simgelerinden biri olan kanlı Yunan bayrağı taşındı.

Kent merkezinden ABD'nin Atina Büyükelçiliğine doğru ilerleyen göstericiler, çeşitli sloganlar attı.

Yürüyüşte Filistin bayrakları da taşınırken göstericiler, Filistin halkına destek mesajları verdi.

Yürüyüş nedeniyle başkentte 5 binden fazla polis görevlendirilirken kent merkezindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, yürüyüşün sonunda göstericilerden ayrılan yüzleri maskeli bir grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Polisin göstericilere müdahale ettiği olaylarda bazı kişiler gözaltına alındı.

Yunanistan'da her yıl kutlanan "17 Kasım Öğrenci Direnişi", 21 Nisan 1967'de askeri darbeyle yönetime el koyan cuntaya karşı başlayan halk hareketinin sembolü olarak kabul ediliyor.

Atina Ulusal Teknik Üniversitesinin 14 Kasım 1973'te işgal edilmesiyle başlayan ve ülkenin diğer bölgelerindeki üniversitelere de yayılan öğrenci direnişi, kısa süre içinde halk hareketine dönüşmüştü.

Üniversite çevresinde toplanan direnişçiler ile emniyet güçleri arasında çatışmalar sürerken, 17 Kasım'da sabaha karşı tanklar üniversitenin giriş kapısını kırarak içeri girmişti.

Sabaha kadar süren olaylarda, resmi belgelerde 39 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilirken, göstericiler ölü sayısının en az 83 olduğunu ve binlerce kişinin de yaralandığını ifade ediyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır