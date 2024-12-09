Haberler Mynet'ten, yorumlar sizden! Yorum özelliğimizle haberlerimize katkıda bulunun, sesiniz duyulsun

Mynet'te haberler bizden, yorumlar sizden. Sesiniz olmaya devam ediyoruz... Etkileşimli Mynet için yorum özelliğimizi yayına aldık. Yaptığınız yorumlar ilgili haberin altında yer alacak, böylece milyonlar sizlerin de sesini duyacak.

Peki yorum sayfamız nasıl olacak? Kimler yorum yapabilecek? Hangi yorumlar onaylanacak?

İşte merak edilen tüm soruların yanıtları;

YORUM SİSTEMİNDE 'ROZET' ÖZELLİĞİ

Yorum sistemiyle birlikte görüşlerini paylaşacak olan okuyucular için rozet sistemi geliştirildi.

Eğer kullanıcının yorum sayısı son 30 gün içerisinde 50-70 arasında ise bronz rozet, 70-120 arasında ise gümüş rozet, 120 den büyük ise altın rozet veriliyor.

ABONELERE 'MAVİ TİK'

Eğer kullanıcının Mynet'ten aldığı bir abonelik paketi var ise; mavi tik almaya hak kazanmış oluyor.

'BEĞENMEME' SEÇENEĞİ DE VAR

Yapılan yorumun yanında 'beğenme' ve 'beğenmeme' ikonları da yer alırken; sağlıklı bir oy toplanması elde ediliyor.

YORUM SIRALAMASI

En eski, en yeni ve en popüler yorumlar olarak filtreler olup; popüler yani en çok etkileşim alana göre sıralı gelebiliyor.

BİLDİRİM VE E-POSTA İLE GERİ DÖNÜŞ

Yorumlar onaylandığında ya da reddedildiğinde veya yorumlara yanıt geldiği durumda web tarafında kullanıcılara e-posta gönderilebilinecek. Push seçeneği de aktif olacak.

Her türlü argo kelime ve hakaret içeren kelimelere yer verilmeyecek olup, bunun dışında tüm kullanıcılar dilediği gibi yorum yapabilecek.

Haydi! Yorumlarda buluşalım...