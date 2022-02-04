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Hacı Bayram Veli dizisi ne zaman başlayacak? Hacı Bayram Veli dizisi oyuncuları kimlerdir?

04.02.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in yeni yapımı Hacı Bayram Veli dizisi için hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Ankara'nın manevi mimarlarından olan Hacı Bayram Veli’nin hayatını konu alan “Aşkın Yolculuğu” serisinden "Hacı Bayram-ı Veli" dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkmayı bekliyor. Dizinin ne zaman başlayacağını merak eden izleyiciler, Hacı Bayram Veli dizisi ne zaman başlayacak şeklinde aramalara başlanıldı.

Hacı Bayram Veli dizisi ne zaman başlayacak? Hacı Bayram Veli dizisi oyuncuları kimlerdir?

TRT’den ses getireceği düşünülen bir dönem dizisi daha geliyor. TRT 1'nin sevilen yapımı “Aşkın Yolculuğu: Yunus Emre”den sonra serinin ikinci dizisi olacak Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatının anlatıldığı “Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli” dizisi TRT ekranlarında sevenleriyle buluşacak. İşte Hacı Bayram Veli dizisi hakkında merak edilenler!

HACI BAYRAM VELİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

“Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli” dizisi, Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın Somuncu Baba ile yollarının birleşmesini, tasavvufla tanışmasını ve manevi hayat anlayışını benimseyerek Hacı Bayram-ı Veli olmasının serüvenini anlatacak. Molla Numan’dan, Hacı Bayram’a giden yolu ve onun tasavvufi düsturu olan “Bildim, Buldum, Oldum”u anlatan dizide, Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatı üzerinden üç fasıl olarak seyirciyle buluşması düşünülüyor.

HACI BAYRAM VELİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

TRT1'in yeni dizisi Hacı Bayram Veli'nin oyuncu kadrosunda Burak Sevinç'e Sinan Albayrak, Sena Çakır, Latif Koru, Fırat Topkorur, Hüseyin Soysalan, Derda Yasir Yenal gibi başarılı isimler yer alıyor.

HACI BAYRAM VELİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni dönem dizisi “Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli” 11 Şubat'tan itibarıyla her cuma saat 20:00'de TRT 1'de izleyici ile buluşacak.


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TRT 1 Burak Sevinç
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