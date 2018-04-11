Zeynep Nazlı Kayı sevgilisi Hacı Sabancı'nın kuzeniyle evlilikten dönmüş

Fethi Kamışlı ile Zeynep Nazlı Kayı'nın aşkının bitmesine neden olduğu iddia edilen Hacı Sabancı'nın, kuzeniyle sosyal medyada takipleşmeye devam etmesi ise dikkat çekti.

Eleştirilere kulak tıkayıp Zeynep Nazlı Kayı ile birlikte olan Hacı Sabancı, ilişkisini sosyal medyada duyurunca iddiaya göre kuzeni Fethi Kamışlı ile arası bozuldu.

Hacı Sabancı ile 7 aydır birlikte olan Zeynep Nazlı Kayı, iddiaya göre öncesinde Sabancı'nın kuzeni Fethi Kamışlı ile birlikteydi.

Kuzenlerin arasını bozduğu öne sürülen Zeynep Nazlı Kayı da Fethi Kamışlı ile birbirini takip ediyor. Ancak Fethi Kamışlı ile en son Ekim 2017'de aynı karede yer alan Hacı Sabancı'nın aşkına kuzenini takipten çıkarması konusunda baskı yaptığı konuşulanlar arasında.

KUZENLERİN ARASINA AŞK MI GİRDİ?

En son 6 ay önce birlikte Fransa'ya giden Hacı Sabancı ile Fethi Kamışlı'nın o tarihten bu yana bir araya gelmemek için özen gösterdiği iddia ediliyor.