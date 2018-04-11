Zeynep Nazlı Kayı sevgilisi Hacı Sabancı'nın kuzeniyle evlilikten dönmüş

Hacı Sabancı'nın Eylül 2017'de gönlünü kaptırdığı sosyetik güzel Zeynep Nazlı Kayı'nın Sabancı Ailesi'yle münasebeti Uçankuş'un iddiasına göre daha önceye dayanıyor.
Hacı Sabancı ile 7 aydır birlikte olan Zeynep Nazlı Kayı, iddiaya göre öncesinde Sabancı'nın kuzeni Fethi Kamışlı ile birlikteydi.
AİLE BÜYÜKLERİ TEPKİLİ
Emine Sabancı'nın oğlu Fethi Kamışlı ile büyük aşk yaşadığı öğrenilen Zeynep Nazlı Kayı'nın genç iş adamıyla evlenmesi beklenirken ilişki son buldu.
Aylar sonra Hacı Sabancı'nın sosyetik güzelle aşk yaşamaya başlaması Sabancı Ailesi'nin büyüklerini kızdırdı.
Eleştirilere kulak tıkayıp Zeynep Nazlı Kayı ile birlikte olan Hacı Sabancı, ilişkisini sosyal medyada duyurunca iddiaya göre kuzeni Fethi Kamışlı ile arası bozuldu.
Birlikte büyüyen ve bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen kuzenlerin sosyetik güzel yüzünden görüşmeme kararı aldığı öne sürüldü
ARALARI BOZULDU İDDİASI
Fethi Kamışlı ile Zeynep Nazlı Kayı'nın aşkının bitmesine neden olduğu iddia edilen Hacı Sabancı'nın, kuzeniyle sosyal medyada takipleşmeye devam etmesi ise dikkat çekti.
Kuzenlerin arasını bozduğu öne sürülen Zeynep Nazlı Kayı da Fethi Kamışlı ile birbirini takip ediyor. Ancak Fethi Kamışlı ile en son Ekim 2017'de aynı karede yer alan Hacı Sabancı'nın aşkına kuzenini takipten çıkarması konusunda baskı yaptığı konuşulanlar arasında.
KUZENLERİN ARASINA AŞK MI GİRDİ?
En son 6 ay önce birlikte Fransa'ya giden Hacı Sabancı ile Fethi Kamışlı'nın o tarihten bu yana bir araya gelmemek için özen gösterdiği iddia ediliyor.
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