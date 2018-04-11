MAGAZİN

Zeynep Nazlı Kayı sevgilisi Hacı Sabancı'nın kuzeniyle evlilikten dönmüş

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2018 14:30 | Son Güncelleme

Hacı Sabancı'nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı meğer aileye daha önceden girmiş! Hacı Sabancı'nın kuzeni Fethi Kamışlı ile evliliğin eşiğinden dönen sosyetik güzel Zeynep Nazlı Kayı, şimdilerde Hacı Sabancı ile ilişkisiyle gündemde.

Zeynep Nazlı Kayı sevgilisi Hacı Sabancı'nın kuzeniyle evlilikten dönmüş

Hacı Sabancı'nın Eylül 2017'de gönlünü kaptırdığı sosyetik güzel Zeynep Nazlı Kayı'nın Sabancı Ailesi'yle münasebeti Uçankuş'un iddiasına göre daha önceye dayanıyor.

Hacı Sabancı ile 7 aydır birlikte olan Zeynep Nazlı Kayı, iddiaya göre öncesinde Sabancı'nın kuzeni Fethi Kamışlı ile birlikteydi.

AİLE BÜYÜKLERİ TEPKİLİ

Emine Sabancı'nın oğlu Fethi Kamışlı ile büyük aşk yaşadığı öğrenilen Zeynep Nazlı Kayı'nın genç iş adamıyla evlenmesi beklenirken ilişki son buldu.

Aylar sonra Hacı Sabancı'nın sosyetik güzelle aşk yaşamaya başlaması Sabancı Ailesi'nin büyüklerini kızdırdı.

Eleştirilere kulak tıkayıp Zeynep Nazlı Kayı ile birlikte olan Hacı Sabancı, ilişkisini sosyal medyada duyurunca iddiaya göre kuzeni Fethi Kamışlı ile arası bozuldu.

8663732

Birlikte büyüyen ve bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen kuzenlerin sosyetik güzel yüzünden görüşmeme kararı aldığı öne sürüldü

ARALARI BOZULDU İDDİASI

Fethi Kamışlı ile Zeynep Nazlı Kayı'nın aşkının bitmesine neden olduğu iddia edilen Hacı Sabancı'nın, kuzeniyle sosyal medyada takipleşmeye devam etmesi ise dikkat çekti.

Kuzenlerin arasını bozduğu öne sürülen Zeynep Nazlı Kayı da Fethi Kamışlı ile birbirini takip ediyor. Ancak Fethi Kamışlı ile en son Ekim 2017'de aynı karede yer alan Hacı Sabancı'nın aşkına kuzenini takipten çıkarması konusunda baskı yaptığı konuşulanlar arasında.

KUZENLERİN ARASINA AŞK MI GİRDİ?

En son 6 ay önce birlikte Fransa'ya giden Hacı Sabancı ile Fethi Kamışlı'nın o tarihten bu yana bir araya gelmemek için özen gösterdiği iddia ediliyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Nazlı Kayı hacı sabancı fethi kamişli

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

İlginizi Çekebilir

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na: Şehit evinde türkü söyleyeceğim, tepki almazsam yüzünüze tüküreceğim

Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na: Şehit evinde türkü söyleyeceğim, tepki almazsam yüzünüze tüküreceğim

Heidi Klum üstsüz yakalandı! Sıcak saatler

Heidi Klum üstsüz yakalandı! Sıcak saatler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şükran Ovalı: Şişmanladım ama söylemiyor

Şükran Ovalı: Şişmanladım ama söylemiyor

Berna Laçin’den dolar tepkisi

Berna Laçin’den dolar tepkisi

Buse Terim: 'Daha doğurmadım merak etmeyin'

Buse Terim: 'Daha doğurmadım merak etmeyin'

Aslı Hünel, Savaş Fatih Yurtsever ile evlendi

Aslı Hünel, Savaş Fatih Yurtsever ile evlendi

Nadide Sultan düğünde baygınlık geçirdi

Nadide Sultan düğünde baygınlık geçirdi

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.