Hadise Benek’in hesabının yeniden açılması için uğraşıyor!

Ünlü şarkıcı Hadise ve yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım Mart ayında yeni bir ilişkiye başlamıştı. İlişkilerinin ilk dönemlerinden saklamayı tercih eden ikili artık sevenleriyle mutlu oldukları anları paylaşmaya başlamıştı. Ünlü şarkıcı Hadise bir süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım’ın köpeği Benek’e oldukça düşkün. Benek’le keyifli zamanlarını sık sık paylaşan ünlü isim hatta Küçük Bir Yol şarkısının klibinde de sevimli dostuyla kamera karşısına geçti.

Sosyal medya hesabından Benek’le çekilen fotoğraflarını paylaşan Hadise bir adım daha atarak Benek için özel bir Instagram sayfası açmıştı. Benek Yıldırım adıyla açılan hesapta Hadise Benek adına paylaşımlar yapıyordu. Ancak sayfanın kapatılması Hadise’yi üzdü. Ünlü sanatçı durumu kendi hesabından takipçilerine duyurdu.

‘SAYFAMIZIN YENİDEN AÇILMASINI BEKLERKEN...’

Benek Yıldırım Instagram sayfasının kapanması üzerine ünlü şarkıcı kendi hesabından bir açıklama yaptı. Benek’in üzgün görünen bir pozunu paylaşan Hadise kapanan hesaba gönderme yaparak, “Hesabımızın yeniden açılmasını beklerken biz” notunu ekledi.



