Hadise'den aşk pozu! Kaan Yıldırım'la...

Ünlü şarkıcı Hadise, yaklaşık 8 ay aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını duyurmuştu.

"İLİŞKİYİ NOKTALADIM"

Hadise, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullanmıştı.

BARIŞTILAR

Ancak ünlü çift ayrılığa dayanamadı. Hadise, Kaan Yıldırım ile barıştığını açıkladı. Şarkıcı, "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz" dedi.



Çift, barışma kararından sonra aşklarını sosyal medyada gözler önüne sermeye devam ediyor. Hadise, son olarak Sevgililer Günü öncesinde Kaan Yıldırım ile yer aldığı bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.



