Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser veren Hadise tercih ettiği kıyafetle tüm dikkatleri üstüne çekti.

HADİSE'DEN 'SIFIR DEKOLTELİ' KLİP

Hadise'nin Fransız model Aurelien Muller'in rol aldığı Sıfır Tolerans şarkısının klibi müstehcen bulunduğu gerekçesi RTÜK'ten ceza almıştı. Hadise, yeni klibinde montla kamera karşısına geçmişti.

Hadise konserinde yeni klibin öcünü alır gibiydi! Seksi şovu ve cesur kıyafetiyle Hadise hayranlarından tam not aldı.

FESTİVAL İÇİN SERVET HARCADI

Hadise, 12-13 Nisan arasında Amerika California'da düzenlenecek Coachella Müzik Festivali'ni izleyecek. Bir hafta kalacağı Los Angeles'ta 17 bin liraya ev kiralayan Hadise stili için de kesenin ağzını açtı. 7 günlük kıyafet, aksesuar, ayakkabı masrafı 100 bin liraya çıktı.