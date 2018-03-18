MAGAZİN

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2018 10:47 | Son Güncelleme

Hadise, Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği konserde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Hadise'nin cesur kıyafeti ise geceye damga vurdu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser veren Hadise tercih ettiği kıyafetle tüm dikkatleri üstüne çekti.

aüa

HADİSE'DEN 'SIFIR DEKOLTELİ' KLİP

Hadise'nin Fransız model Aurelien Muller'in rol aldığı Sıfır Tolerans şarkısının klibi müstehcen bulunduğu gerekçesi RTÜK'ten ceza almıştı. Hadise, yeni klibinde montla kamera karşısına geçmişti.

ieiei

Hadise konserinde yeni klibin öcünü alır gibiydi! Seksi şovu ve cesur kıyafetiyle Hadise hayranlarından tam not aldı.

FESTİVAL İÇİN SERVET HARCADI

Hadise, 12-13 Nisan arasında Amerika California'da düzenlenecek Coachella Müzik Festivali'ni izleyecek. Bir hafta kalacağı Los Angeles'ta 17 bin liraya ev kiralayan Hadise stili için de kesenin ağzını açtı. 7 günlük kıyafet, aksesuar, ayakkabı masrafı 100 bin liraya çıktı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadise hadise seksi

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Afrin'de kontrol sağlandı! TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Afrin'de kontrol sağlandı! TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Anastasia Kvitko, küçücük bikinisiyle zorlandı

Anastasia Kvitko, küçücük bikinisiyle zorlandı

Nurgül Yeşilçay yine mi estetik yaptırdı?

Nurgül Yeşilçay yine mi estetik yaptırdı?

Çağla Şıkel: Güvenliği abarttım

Çağla Şıkel: Güvenliği abarttım

Hayal Köseoğlu: Ufak Tefek Cinayetler’deki karakterler gerçek hayatta da var

Hayal Köseoğlu: Ufak Tefek Cinayetler’deki karakterler gerçek hayatta da var

Bella Thorne koltuk altı tüyleriyle gündemde

Bella Thorne koltuk altı tüyleriyle gündemde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.