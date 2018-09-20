MAGAZİN

Hadise'den güllerin içinde cesur paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.09.2018 20:03 | Son Güncelleme

Son günlerde ablası Hülya Açıkgöz ile yaşadığı sıkıntılarla gündemde olan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadan güller içinde bir fotoğrafını paylaştı.

Hadise'den güllerin içinde cesur paylaşım!

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyada her perşembe yapılan ‘Throw Back Thursday’ yani TBT’ye ayak uydurdu ve yıllar önce bir çorap markasının reklamı için çekilen fotoğrafını paylaştı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI
American Beauty filmindeki bir sahneden esinlenerek çekilen karede Hadise, güller içinde görülüyor. Ünlü şarkıcı Hadise Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafa, "Sevgilim: Gül yapraklarından hoşlanırım.Ben: ..." notunu ekledi. Hadise'nin paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı.

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Hadise instagram

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