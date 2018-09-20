Hadise'den güllerin içinde cesur paylaşım!

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyada her perşembe yapılan ‘Throw Back Thursday’ yani TBT’ye ayak uydurdu ve yıllar önce bir çorap markasının reklamı için çekilen fotoğrafını paylaştı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

American Beauty filmindeki bir sahneden esinlenerek çekilen karede Hadise, güller içinde görülüyor. Ünlü şarkıcı Hadise Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafa, "Sevgilim: Gül yapraklarından hoşlanırım.Ben: ..." notunu ekledi. Hadise'nin paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı.





