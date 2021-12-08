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Hadise’den Kaan Yıldırım hamlesi! Tamamen sildi

08.12.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise, evliliğin eşiğinden döndüğü oyuncu Kaan Yıldırım’ın adının baş harflerini birlikte oldukları dönemde koluna dövme olarak yaptırmıştı. Hadise ile Kaan Yıldırım çifti geçtiğimiz haziran ayında sürpriz bir şekilde ayrılarak herkesi çok şaşırtmıştı.

Hadise’den Kaan Yıldırım hamlesi! Tamamen sildi

Hadise ile eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile haziran ayında yollarını ayırmıştı. Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise, kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Hem müzik kariyeri hem de özel yaşantısıyla adından söz ettiren Hadise, Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu dönemde sol el bileğine "h&k" şeklinde dövme yaptırmıştı.

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O DÖVME ARTIK YOK

Hadise'nin bu dövmeyi aylar sonra sildiği ortaya çıktı. Sanatçının bu hamlesi, "Hadise, Kaan Yıldırım'ı tamamen unutmuş oldu" yorumunun yapılmasına neden oldu.

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AŞK AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Mehmet Dinçerler ile ilişki yaşayan Hadise'nin aşk açıklaması dikkat çekmişti:

"Bence biz kadınlar bir erkeğin işine ve tipine aşık olmuyoruz. Davranışlarına aşık oluyoruz. İlgiyi hangi kadın sevmez ki! Beni düşündüğünü, gerçekten ilgilendiğini ve sevdiğini hissettirebilen bir erkek çıksın karşıma, sonra o yaşadı.

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Aşık olduğumda normalde yapmadığım şeyleri yapıyorum; mesela mutfağa girip, yemek yapıyorum."

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Hadise Kaan Yıldırım
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