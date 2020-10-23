Hadise’den sevgilisi Kaan Yıldırım’a özel teşekkür!

Kaan Yıldırım ve Hadise aşkındaki çalkantılı durumlar magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Uzun bir süre ilişkilerini gizlemeyi tercih eden çift için aşk ilanından sonra bu sefer de ayrılık haberleri ayyuka çıkmaya başlamıştı. Aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü ikili ayrılık haberlerini kesin bir dille yalanlamıştı. Sevgililer Hadise’nin 35. yaşında romantizmde zirve yaşadı.

‘AŞKSIN’

Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise'nin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı. Kaan Yıldırım, 35 yaşına giren sevgilisi Hadise ile birlikte çekilen siyah beyaz fotoğrafı "İyi ki doğdun" notuyla paylaştı.

Kaan Yıldırım’ın paylaşımına Hadise’den romantik bir cevap geldi. Sevgilisiyle siyah beyaz fotoğrafını paylaşan güzel sanatçı, “Aşk sensin” iltifatını ekledi.

‘İYİ Kİ DOĞMUŞUM!’

Sevgilisine özel teşekkürünün ardından Hadise sosyal medya hesabından hayranlarına ve yanında olan yakın dostlarına seslendi. Çok güzel bir doğum günü yaşadığını ifade eden Hadise, pastasını üflerken çekilen pozlarını yayınladı. Hadise gönderisine, “İyi ki doğmuşum dediğim bir doğum günü yaşattınız bana. Doğum günümü unutamayacağım şekilde kutlayan Team Hadise’ye, beni yalnız bırakmayan, mesaj atan, arayan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Hadise’nin paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

