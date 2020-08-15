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Hadise'den sevgilisine: Bir sen, bir ben, bir de…

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 13:59 | Son Güncelleme

Uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, sosyal medya hesabından Yıldırım'ın paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü notla ilişkisinin ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

Hadise'den sevgilisine: Bir sen, bir ben, bir de…

Karantina sürecini birlikte geçiren ve ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Kaan Yıldırım ve Hadise arasındaki ilişki her geçen gün evlilik yolunda ilerliyor. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ikiliden Hadise bu defa ilginç bir göndermede bulundu.

Hadise geçtiğimiz günlerde sevgilisinin köpeğine Instagram hesabı açmıştı. Bu hesaptan sık sık paylaşım yapan şarkıcı, bu kez de Kaan ile Benek’in birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Altına yaptığı yorum dikkatlerden kaçmadı.

Hadise, Kaan ve Benek fotoğrafının altına şu yorumu yaptı: “Bir sen bir ben bir de Benek” paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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