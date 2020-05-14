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Hadise'den Yıldız Tilbe sürprizi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 15:19 | Son Güncelleme

Hadise, Yıldız Tilbe'ye ait bir şarkıyı seslendirmek için stüdyoya girdi.

Hadise'den Yıldız Tilbe sürprizi!

Koronavirüs günlerini sevgilisi Kaan Yıldırım'la ev karantinasında geçiren Hadise çalışmayı özledi. Şarkıcı sosyal mesafe kurallarına uyararak stüdyoya girdi. Yıldız Tilbe imzalı bir şarkı okuyan Hadise, yaz ayında eserini yayımlamayı planlıyor.

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