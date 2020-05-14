Hadise'den Yıldız Tilbe sürprizi!

Koronavir\u00fcs g\u00fcnlerini sevgilisi Kaan Y\u0131ld\u0131r\u0131m'la ev karantinas\u0131nda ge\u00e7iren Hadise \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 \u00f6zledi. \u015eark\u0131c\u0131 sosyal mesafe kurallar\u0131na uyararak st\u00fcdyoya girdi. Y\u0131ld\u0131z Tilbe imzal\u0131 bir \u015fark\u0131 okuyan Hadise, yaz ay\u0131nda eserini yay\u0131mlamay\u0131 planl\u0131yor.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130'D\u00fcnyan\u0131n en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine s\u00fcrpriz talipD\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu'ndan Acun Il\u0131cal\u0131'ya u\u00e7ak te\u015fekk\u00fcr\u00fc\u015eimdi T\u00fcrkiye'nin en g\u00fczel k\u0131zlar\u0131 aras\u0131nda! Estetik harikas\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131
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