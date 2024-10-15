MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise Gebze'deki hayvan katliamına sert çıktı! 'Allah belalarını versin'

Hadise Gebze'deki hayvan katliamına sert çıktı! 'Allah belalarını versin'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.10.2024 08:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise Gebze'de yaşanan hayvan katliamı ile ilgili yaptığı açıklamalarda sert ifadeler kullandı. Ünlü isim 'Kamera karşısındayım diye tatlı tatlı konuşmayacağım' diyerek adeta açtı ağzını yumdu gözünü...

Hadise Gebze'deki hayvan katliamına sert çıktı! 'Allah belalarını versin'

Gebze Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde çöp kutularında çok sayıda ölü ve baygın halde kedi-köpek bulundu. Alana giden hayvanseverlerin tüm çabasına rağmen hiçbiri kurtarılamadı.

Kocaeli Valiliği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülere ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi.

SESSİZ KALMADI

Ünlü şarkıcı Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan’ın başrolünde yer aldığı “Gelin Takımı” filminin özel gösteriminde son günlerde kamuoyunda büyük tepki çeken hayvan katliamları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

hadise 1

Hadise, “Ben susan bir kadın olmadım. İğrenç şeyler oluyor. Çok acil bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadınlarımızı, çocuklarımızı, hayvanlarımızı koruyun lütfen. Bunun için yalvarmak gerekmiyor diye düşünüyorum" dedi.

HADİSE 2

AĞZINA GELENİ SÖYLEDİ

Hayvan katliamlarına karşı da sessiz kalmayan Hadise; “Allah belalarını versin diyorum. Kameralar karşımda diye tatlı tatlı konuşmayacağım. İğrenç şeyler oluyor. Bunu yapan insanlar ağır bir şekilde cezalandırılmalı. Bu insanlık değil. Videoları izleyemedim bile. Midem bulanıyor. Allah belalarını versin!” diyerek isyan etti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Gebze Hadise
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartlarında 750 liralık ek vergi için geri adım!

Kredi kartlarında 750 liralık ek vergi için geri adım!

Müşteri gözlerine inanamadı: 'Halk sahip çıkıyor'

Müşteri gözlerine inanamadı: 'Halk sahip çıkıyor'

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak itibarıyla faydalanamayacaksınız!

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak itibarıyla faydalanamayacaksınız!

'Erkeklere de yapın o zaman' MEB'in sadece kadın öğretmenler için yaptığı uygulama Portakal'ı çileden çıkardı: Gerçekten terbiyesizlik

'Erkeklere de yapın o zaman' MEB'in sadece kadın öğretmenler için yaptığı uygulama Portakal'ı çileden çıkardı: Gerçekten terbiyesizlik

Son haliyle sosyal medyayı salladı! Oto sanayide restoran açtı

Son haliyle sosyal medyayı salladı! Oto sanayide restoran açtı

Şimdi de 'lahmacun' çetesi çıktı! Restoranlara dadandılar...

Şimdi de 'lahmacun' çetesi çıktı! Restoranlara dadandılar...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper'ın ikonik serisi Pelotas indirimlerinin bitmesine çok az kaldı

Camper'ın ikonik serisi Pelotas indirimlerinin bitmesine çok az kaldı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.