Hadise hastanelik oldu! Görüntü vermek istemeyince...

Popçu Hadise’ye nazar değdi! Enfeksiyon kapan Hadise, gece yarısı hastaneye kaldırıldı.
Hadise, önceki gece saat 00.15’te evinde rahatsızlanarak Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Doktorlar tarafından yapılan muayene sonrası enfeksiyon kaptığı öğrenilen Hadise'ye ateşinin yükselmesiyle birlikte ilaç olarak vitamin serumu yapıldı.
Hadise hastanede yaklaşık 2 saat kaldı. Hadise, güvenlik ekiplerine talimat verdi ve görüntü alınmamasını istedi. Güvenlik ekipleri, Hadise’yi çeken basın mensupları arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.
Hadise, çıkışta basın mensuplarına görüntü vermemek için hastaneye yetkileriyle konuşarak mal kabul kapısından çıkarak evinin yolunu tuttu.
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