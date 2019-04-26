MAGAZİN

Hadise hastanelik oldu! Görüntü vermek istemeyince...

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2019 10:31 | Son Güncelleme

Son olarak 300 bin lira harcadığı Aşk Dediğin adlı kliple gündeme gelen şarkıcı Hadise'ye nazar değdi. Hadise, geçtiğimiz akşam hastaneye kaldırıldı.

Popçu Hadise’ye nazar değdi! Enfeksiyon kapan Hadise, gece yarısı hastaneye kaldırıldı.

Hadise, önceki gece saat 00.15’te evinde rahatsızlanarak Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar tarafından yapılan muayene sonrası enfeksiyon kaptığı öğrenilen Hadise'ye ateşinin yükselmesiyle birlikte ilaç olarak vitamin serumu yapıldı.

Hadise hastanede yaklaşık 2 saat kaldı. Hadise, güvenlik ekiplerine talimat verdi ve görüntü alınmamasını istedi. Güvenlik ekipleri, Hadise’yi çeken basın mensupları arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

Hadise, çıkışta basın mensuplarına görüntü vermemek için hastaneye yetkileriyle konuşarak mal kabul kapısından çıkarak evinin yolunu tuttu.

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