Hadise ile Kaan ayrıldı mı? Ünlü isimden tartışma yaratan paylaşım

Magazin dünyası tarafından en çok konuşulan ikili Hadise ve Kaan Yıldırım, yine "ayrılık" haberleriyle gündeme geldi. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Hadise'nin, fotoğrafın altına düştüğü not "Hadise ile Kaan ayrıldı mı?" sorusunun oluşmasına neden oldu. İşte ayrıntılar...

HADİSE İLE KAAN AYRILDI MI?

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Instagram'da siyah-beyaz fotoğraf paylaşıp altına, "Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" sözlerini yazması olay oldu. Bu hamlenin sonucunda ikilinin yeniden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu.

İşte o poz;

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Hadise, koluna sevgilisinin ve kendi isminin baş harfini yaptırdığı dövmeyi gösterecek şekilde verdiği pozu Instagram hesabından yayınlamış ve bu pozla "ayrılık" haberlerine yanıt vermişti. Ancak bugün paylaştığı ve "Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" notunu yazığı gönderi kafaları karıştırdı. Söz konusu fotoğraf ve söz, "Ünlü ikilinin arasına kara kedi mi girdi?" sorusunun sorulmasına neden oldu.



