Hadise kardeşi Derya Açıkgöz'ün pozlarını "Hey maşallah" diyerek paylaştı

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de bulanan ve sessiz sedasız evlenen Hadise kardeşi Derya Açıkgöz'ün iddialı pozlarını paylaştı. O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri üyeliğinden olduktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise kadar kardeşi Derya Açıkgöz de ünlü bir isim...

Başarılı bir modacı olan Derya Açıkgöz hem göğüs hem bacak dekoltesi ile dikkat çekti. Derya Açıkgöz pozlarını şu notla paylaştı:

HADİSE'NİN KARDEŞİ MEST ETTİ

Bence kadınlar yaşlarını benimsemeye başlamalı. Yaşlanmanın alternatifi nedir? Ölürsün. Doğduğum günü değiştiremem. Ama cildime, bedenime, zihnime bakabilir ve hayatımı yaşayıp mutlu olmaya çalışabilirim!

Hayatınızın her anını değerlendirin! Hâlâ öğreniyorum ve kendimi geliştiriyorum! Benim tavsiyem: Hayat kısa, sadece eğlenin ve kimsenin ne diyeceğini düşünmeyin, sadece yapın ve söyleyin. Dışarıdaki tüm aslanların doğum günü kutlu olsun!"

Hadise ise kardeşinin pozlarıyla mest oldu ve paylaşımı "Hey maşallah" notuyla kendi sosyal hesabında paylaştı.

