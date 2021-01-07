Hadise makyajsız doğal halini paylaştı!

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından makyajsız bir paylaşım yaptı.

Instagram hikayeler kısmından siyah beyaz bir videosunu paylaşan Hadise, makyajsız ve doğal haliyle dikkat çekti.

HADİSE, KAAN YILDIRIM'LA AYRILDIĞINI DUYURMUŞTU

Ünlü şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşkı 2020'nin sürpriz ilişkilerinden olmuştu. Kaan Yıldırım ile ayrıldığını sosyal medyadan açıklayan Hadise, "Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

2021'in ilk günlerinde ise Hadise'den bir paylaşım geldi. Hadise'nin paylaşımlarının Kaan Yıldırım'ın evinden olduğu ve ilişkisine bir şans daha verdiği iddia edildi. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeniden barıştığı iddia edildi.



