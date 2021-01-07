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Hadise makyajsız doğal halini paylaştı!

07.01.2021 03:00 | Son Güncelleme:
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Hadise makyajsız doğal halini paylaştı!

Kaan Yıldırım'la yaşadığı ilişkisiyle gündemde olan ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından makyajsız haliyle paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından makyajsız bir paylaşım yaptı.

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Instagram hikayeler kısmından siyah beyaz bir videosunu paylaşan Hadise, makyajsız ve doğal haliyle dikkat çekti.

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HADİSE, KAAN YILDIRIM'LA AYRILDIĞINI DUYURMUŞTU

Ünlü şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşkı 2020'nin sürpriz ilişkilerinden olmuştu. Kaan Yıldırım ile ayrıldığını sosyal medyadan açıklayan Hadise, "Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Hadise sevgilisinin evinden paylaştıHadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Hadise sevgilisinin evinden paylaştı

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2021'in ilk günlerinde ise Hadise'den bir paylaşım geldi. Hadise'nin paylaşımlarının Kaan Yıldırım'ın evinden olduğu ve ilişkisine bir şans daha verdiği iddia edildi. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeniden barıştığı iddia edildi.

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