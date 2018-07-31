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Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den şaşırtan hamle

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2018 14:40 | Son Güncelleme

Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi nedeniyle zor günler yaşayan Hadise, menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayırmıştı. Hadise, stil danışmanlığını üstlenen kardeşi Derya Açıkgöz ile de çalışmama kararı almıştı. Yaşananların ardından abla Hülya Açıkgöz'den şaşırtan bir hamle geldi

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den şaşırtan hamle

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün veda mektubu bırakarak canına kıymaya çalışmasından sonra, kız kardeşlerin arası açılmıştı.

Anne Gülnihal Açıkgöz'ün kızlarını "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz, aranızdaki para muhabbetinden bıktım" demesi Hadise ve kardeşlerini derinden sarsmıştı.

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Hadise, önce ablası Hülya Açıkgöz ile çalışmayı bırakmasının ardından, kız kardeşi Derya Açıkgöz'le de yollarını ayırması aile içi krize sebep oldu.

Hülya Açıkgöz, kardeşi Hadise'yle olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.

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Hadise hülya açıkgöz gülnihal açıkgöz instagram intihar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Para var huzur yok. Hesaplarını tamamen rakamlar üzerine yapanlar, yapamadıkları hesapları ağır öderler. Varlığın hayırlı yokluğun hayırsız oldugu dusunulemez.
para huzur getirmez hele birde böyle ayle arsı ego savaşları çıkarsa yıpranan tabiki ane babalar oluyor malesef
bunlar nasıl kardeş arkadaş!!! böyle aile mi olunur
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