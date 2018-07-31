Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den şaşırtan hamle

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün veda mektubu bırakarak canına kıymaya çalışmasından sonra, kız kardeşlerin arası açılmıştı.

Anne Gülnihal Açıkgöz'ün kızlarını "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz, aranızdaki para muhabbetinden bıktım" demesi Hadise ve kardeşlerini derinden sarsmıştı.

Hadise, önce ablası Hülya Açıkgöz ile çalışmayı bırakmasının ardından, kız kardeşi Derya Açıkgöz'le de yollarını ayırması aile içi krize sebep oldu.

Hülya Açıkgöz, kardeşi Hadise'yle olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.





